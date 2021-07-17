В Госдуме назвали возможные сроки отказа России от ЕГЭ

Россия планирует постепенно отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первым шагом станут новые правила поступления в вузы. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев.

Проект приказа об изменении правил поступления ранее представило Минобрнауки России. Согласно ему, при поступлении может быть засчитан самый высокий результат – по ЕГЭ, либо по общеобразовательному вступительному экзамену, которые проводит вуз, либо по вступительному испытанию.

По словам Зайцева, на необязательность ЕГЭ указала пандемия, когда из-за эпидемиологической ситуации пришлось сократить экзаменационную компанию: «ничего страшного» не произошло, если выпускник его на сдал, а среди тех, кто сдавал, баллы после дистанционного обучения были не ниже, чем в предыдущие годы.

«Разумеется, Минобрнауки отреагировали на факт, который показал неэффективность ЕГЭ», – отметил Зайцев в беседе с URA.RU.

Он считает, что система образования плавно будет выходить из формата ЕГЭ.

«Сейчас ребятам предлагают несколько альтернатив ЕГЭ, по результатам проведения которых будет понятно, какая именно ответит требованиям современного образования», – пояснил парламентарий.

Такая гибридная система, по мнению Зайцев, может просуществовать минимум два года.