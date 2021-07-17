«Три меча 2021»: на Украине стартуют международные военные учения

На Украине стартуют международные военные учения «Три меча 2021». Помимо самих ВСУ, в них примут участие военнослужащие из Польши, Литвы и США. Маневры начнутся в субботу, 17 июля, а завершаться в конце месяца. Основные события должны развернуться на Яворовском полигоне в Львовской области.

Всего, по данным Генштаба Украины, в учениях примут участие 1200 человек и более 200 боевых машин. Принимающая сторона предоставит бойцов подразделения 80-й отдельной ДШБ десантно-штурмовых войск.

В маневрах примет участие литовско-польско-украинская бригада, соглашение о создании которой было подписано в 2014 году, пишет РИА Новости. В ходе учений командование оценит способность подразделения действовать сообща.