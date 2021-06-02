Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военный эксперт заявил, что НАТО постоянно передают Украине вооружения после учений

Иван Линдеманн
13:12 02.06.2021
Ранее в МО РФ заявили, что под прикрытием учений НАТО Sea Breeze планируется поставка вооружений ВСУ и националистам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Florian Gaertner, photothek.de vi, Globallookpress
Читайте нас на:

Западные страны не понимают, что передача Украине вооружений может быть крайне опасной. Так военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал сегодняшнее заявление министерства обороны России. Там сообщили, что под прикрытием учений НАТО Sea Breeze планируется поставка вооружений ВСУ и националистам.

«Традиционно после этих учений часть оборудования, снаряжения, вооружения передается Украине. Потом Украина внутри себя разбирается, передать это националистам или линейным подразделениям и частям», - отметил Мураховский.

Учения пройдут в период с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров: Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, а также страны-партнеры.

Как рассказали в Минобороны РФ, в дальнейшем все вооружения будут направлены украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.

В министерстве обороны заявили, что будут пристально отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.