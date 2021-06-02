Военный эксперт заявил, что НАТО постоянно передают Украине вооружения после учений

Западные страны не понимают, что передача Украине вооружений может быть крайне опасной. Так военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал сегодняшнее заявление министерства обороны России. Там сообщили, что под прикрытием учений НАТО Sea Breeze планируется поставка вооружений ВСУ и националистам.

«Традиционно после этих учений часть оборудования, снаряжения, вооружения передается Украине. Потом Украина внутри себя разбирается, передать это националистам или линейным подразделениям и частям», - отметил Мураховский.

Учения пройдут в период с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров: Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, а также страны-партнеры.

Как рассказали в Минобороны РФ, в дальнейшем все вооружения будут направлены украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.

В министерстве обороны заявили, что будут пристально отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России.