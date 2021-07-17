В Самаре нашли мертвым кикбоксера, арестованного за убийство Екатерины Пузиковой

Президент федерации кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков, арестованный накануне судом по обвинению в убийстве вдовы банкира Дмитрия Пузикова, Екатерины, был найден мертвым в больнице при СИЗО.

«По предварительной версии, 17 июля он покончил с собой. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. На месте работает следственная группа», - сообщил KP.RU источник.

Напомним, Рясков был арестован судом 6 июля. Вскоре у мужчины были обнаружены проблемы со здоровьем, его отправили в больницу УФСИН.

В начале июля в сети появилось видео, в котором Рясков рассказал, что помог Екатерине получить оправдательный приговор в суде в связи с обвинением в отравлении банкира. Речь шла о сумме в пять миллионов рублей.

Через некоторое время Пузикова была найдена мертвой в Самаре. Рясков отмечал, что она напала на него с ножом, а он стал отбиваться с помощью топора.