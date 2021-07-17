Минобороны приступило к переброске в Хакасию мобильного военного госпиталя

Два самолета Ил-76 ВКС России с медицинскими специалистами Центрального военного округа вылетели с аэродрома Шагол в Челябинской области в Республику Хакасия. В составе медицинского отряда ЦВО военнослужащие и специальная военная техника мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО.

Накануне военные медики совершили марш автомобильным транспортом из пункта постоянный дислокации города Чебаркуль на военный аэродром Шагол, где произвели загрузку медицинского оборудования в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.

В составе мобильного госпиталя 67 военных медиков, способных обеспечить работу анестезиологического, реанимационного, приемного, инфекционного, санитарно-эпидемиологического отделений. Мобильный госпиталь также оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и другими медицинскими приборами, необходимым для лечения самого широкого спектра патологий.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу после обращения главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, принял решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест для помощи региону в борьбе с COVID-19. Также, по решению главы Минобороны, военно-транспортной авиацией ЦВО в Абакан будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.