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Онищенко оценил возможность доказать лабораторное происхождение коронавируса

Анна Касаткина
15:55 17.07.2021
Механизмы для доказательства подобной теории отсутствуют, отметил бывший санитарный врач России.
Онищенко оценил возможность доказать лабораторное происхождение коронавируса
© Фото: АГН Москва Global Look Press
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Искусственное происхождение коронавируса невозможно доказать, так как правовых инструментов для этого не существует. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Доказать это невозможно, потому что не работает Конвенция по биологическому и токсинному оружию, потому что американцы наложили вето и вышли из этого договора», – сказал он ТАСС.

Онищенко пояснил, что из-за этого отсутствует международный инструмент, который  обязал бы стороны предоставлять необходимую информацию. Поэтому американцы должны «пенять на себя», обвиняя Китай в создании искусственного вируса, подчеркнул экс-глава Роспотребнадзора.

Он добавил, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, который не исключил версию об искусственном происхождении коронавируса, «не специалист в этой области», чтобы делать подобные заявления.

США в 2001 году отказались принимать протокол о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), предусматривающий механизмы взаимного контроля. Переговоры по протоколу регулярно блокируются со стороны Штатов.

В ВОЗ ранее признали, что исключать версию об искусственном происхождении коронавируса слишком рано. Гебрейесус отметил, что специалисты организации должны обязательно получить информацию о том, какой была обстановка в лаборатории в Ухани до и после пандемии.

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