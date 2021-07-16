Врач объяснил, как распознать тепловой удар

Существуют симптомы, которые могут сигнализировать о том, что человек получил тепловой удар - о них в беседе с РИА Новости рассказал врач, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

«Как распознать тепловой удар: симптомы - учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения», - сказал специалист.

Для того, чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар, Хомяков порекомендовал скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей, употреблять необходимое количество жидкости, а также находиться в хорошо проветриваемом месте. Кроме того, врач предложил облиться водой.

Медик предупредил, что наиболее опасны высокие температурные показатели для людей, страдающих от нарушения механизмов терморегуляции. Такие проблемы зачастую встречаются у детей, а также пациентов с заболеваниями кожи и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что температурный рекорд 1951-го года был повторен в Москве в среду, 14 июля. Как рассказал «Звезде» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, это уже второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток. Знойной погодой столица обязана сухому и малооблачному антициклону.