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Синоптик рассказал, какой будет «макушка лета»

Олеся Степакова
14:39 17.07.2021
По словам эксперта, среднемесячная температура Центральной России в июле будет на 3,5 градуса выше нормы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Погода на следующей неделе в Москве и области будет достаточно «пестрой и разнообразной». О погоде в июле «Звезде» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В понедельник у нас еще температура сохранится аномально жаркая, за 30 градусов – 29 -32, но уже к вечеру пойдет с северо-запада холодный фронт, пойдут дожди повсеместно и сразу температура уже ко вторнику-среде опустится где-то на 6-7 градусов, и уже будет в пределах климатической нормы», – уточнил синоптик.

По его словам, среднесуточная температурная норма для Москвы на середину-конец второй декады июля – это 18 градусов тепла.

«У нас уже будет температура уже в пределах +24 +27 градусов по области. И ночью будет   -14-15 градусов. В целом, среднесуточная температура июля будет на 3,5 градуса выше, как минимум по Москве и по ряду близлежащих областей. То есть у нас июнь был выше нормы на два градуса, а июль будет еще выше – среднемесячная температура будет выше на 3,5 градуса. Достаточно жаркий июль», ­– добавил Варакин.

Метеоролог также отметил, что погодные аномалии стали длительнее и чаще проявляться.

«То есть, после 2010 года у нас такое первое лето, которое несколько отличается и по длительности жаркой погоды и особенно по длительности отсутствия осадков», – резюмировал специалист.

Ранее синоптики предупредили жителей Центральной России о похолодании на следующей неделе – погода в этот период будет переменчивая.

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