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Юрист объяснил, чем грозит покупка поддельного сертификата от вакцинации

Иван Линдеманн
01:29 17.07.2021
За покупку поддельного сертификата может наступить ответственность по статье 327 Уголовного кодекса РФ.
Юрист объяснил, чем грозит покупка поддельного сертификата от вакцинации
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В последнее время участились случаи мошенничества с продажами поддельных справок или сертификатов о вакцинации. Как отметил юрист Иван Савельев, наказание за покупку такого «документа» может оказаться очень заметным для приобретателя.

Юрист напомнил, что за покупку поддельного сертификата может наступить ответственность по статье 327 Уголовного кодекса РФ. Часть 3 этой статьи предусматривает наказание за приобретение, хранение или перевозку заведомо поддельного официального документа, который предоставляет права или освобождает от обязанностей.

Ответственность, разумеется, будет ждать и создателей поддельных документов. Их могут наказать денежными штрафами или лишением свободы на срок до двух лет по частям 1, 2, 3, 4 статьи 160 УК РФ. Если к созданию подделки будет привлечено должностное лицо, в дело вступит статья 285 – злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее стало известно, что полицейские задержали в Тюмени девушку, торгующую поддельными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции и отрицательными ПЦР-тестами. Ее задержали с поличным в ходе контрольной закупки. Во время обыска на квартире у задержанной были найдены многочисленные медицинские бланки, справки и тесты. Возбуждено уголовное дело.

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