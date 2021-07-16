Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Тюмени задержали торговца поддельными сертификатами о вакцинации

Ян Брацкий
04:50 16.07.2021
В квартире у девушки обнаружили сотни медицинских справок и готовых к реализации бланков.
В Тюмени задержали торговца поддельными сертификатами о вакцинации
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Полицейские задержали в Тюмени девушку, торгующую поддельными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции и отрицательными ПЦР-тестами. Девушку задержали с поличным, в ходе контрольной закупки, сообщает портал 72.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Незаконный бизнес был поставлен на широкую ногу, отметили силовики. Во время обыска на квартире у задержанной были найдены многочисленные медицинские бланки, справки и тесты.

В отношении предприимчивой жительницы Тюмени возбуждено уголовное дело за подделку документов. Это далеко не первое подобное задержание. Российские регионы захлестнула пандемия мошенничества. Аферисты наживаются на тех, кто по различным причинам отказывается от вакцинации.

Полицейские напоминают, что изготовление, сбыт, использование и даже хранение поддельных документов преследуется по закону. А врачи призывают поставить укол, чтобы не рисковать здоровьем и свободой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:01 В стране и мире
Более тысячи человек пропали после масштабного наводнения в Германии
01:33 В стране и мире
Меркель заявила о различии в позициях Германии и США по «Северному потоку-2»
00:27 Армия
В ВС РФ поставлен новый военно-транспортный самолет Ил-76МД
18:42 В стране и мире
Видео
От эпатажа «Звуков Му» к покаянию: история жизни Петра Мамонова
22:59 В стране и мире
Премьеры России и Белоруссии обсудили интеграцию и санкции Запада
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Биохимик назвала опасную для питья воду
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиаударах по Кубе
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.