В Тюмени задержали торговца поддельными сертификатами о вакцинации

Полицейские задержали в Тюмени девушку, торгующую поддельными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции и отрицательными ПЦР-тестами. Девушку задержали с поличным, в ходе контрольной закупки, сообщает портал 72.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Незаконный бизнес был поставлен на широкую ногу, отметили силовики. Во время обыска на квартире у задержанной были найдены многочисленные медицинские бланки, справки и тесты.

В отношении предприимчивой жительницы Тюмени возбуждено уголовное дело за подделку документов. Это далеко не первое подобное задержание. Российские регионы захлестнула пандемия мошенничества. Аферисты наживаются на тех, кто по различным причинам отказывается от вакцинации.

Полицейские напоминают, что изготовление, сбыт, использование и даже хранение поддельных документов преследуется по закону. А врачи призывают поставить укол, чтобы не рисковать здоровьем и свободой.