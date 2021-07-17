В России за сутки выявили 25 116 новых случаев заражения COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 25 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 21 437 россиянам, скончались - 787.

Как отмечается, у 10,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 4 561 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Московская область, где обнаружили 2 541 новый случай COVID-19. Далее следует Санкт-Петербург - там за сутки количество инфицированных выросло на 1 957. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(28), на Чукотке(15) и в Ненецком автономном округе(12).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 5 933 115. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек.