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«Как лед и пламя»: Лунгин рассказал об отношениях с Мамоновым

Анна Назайкина
13:19 17.07.2021
Артист скончался в среду, 15 июля, в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Режиссер Павел Лунгин, в фильмах которого снимался Петр Мамонов, поделился в беседе со «Звездой» воспоминаниями об артисте. Он заявил, что очень хотел, что актер снялся в его еще одной кинокартине.

«Мы с ним очень не похожи друг на друга. Сошлись, как лед и пламя. И понятно, что когда мы с ним вдвоем соединялись, то получалось что-то непонятное, не совсем обычное. Верили друг другу. Как-то путешествовали с ним. Жалко. Так хотелось с ним снять еще один фильм», - заявил он.

Также кинорежиссер рассказал о характере артиста. По словам Лунгина, он был необыкновенным человеком: встреча с ним меняла людей.

«Словами сложно объяснить его такую возможность идти до конца во всем, куда он шел, во всем, что делал, в поисках Бога, в какой-то безжалостности невероятной к себе и к другим тоже...Он был художник настоящий, жил ради поиска какой-то истины, ему одному открытой. Всегда можно судить о человеке, по тому, как молодежь его любит. Молодежь его любила, ему верили», - добавил Лунгин.

Мамонов снялся в известных фильмах Лунгина «Такси-блюз» и «Остров». Главная роль в последнем принесла ему множество наград.

Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Он был госпитализирован с COVID-19 в конце июня. Состояние артиста ухудшалось, врачи вынуждены были перевести его на ИВЛ и ввести в медикаментозную кому. После двух недель борьбы за жизнь Мамонов скончался. Церемония прощания с артистом прошла в Донском монастыре, где также состоялось отпевание. На траурной панихиде, которая продолжалась более двух часов, присутствовали друзья музыканта, его коллеги и поклонники.

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