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Глава «Нафтогаза» заявил о поменявшемся мнении Меркель по «Северному потоку - 2»

Олеся Степакова
11:30 17.07.2021
По словам Витренко, в Киеве по-прежнему ожидают, что газопровод никогда не заработает.
Глава «Нафтогаза» заявил о поменявшемся мнении Меркель по «Северному потоку - 2»
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о том, что мнение канцлера ФРГ Ангелы Меркель по газопроводу «Северный поток-2» изменилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал «Украина 24».

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», – объяснил он.

Витренко полагает, что канцлер, в первую очередь, «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». По его словам, для Киева это не только вопрос денег и экономики, а еще и «реальной безопасности».

«Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – уточнил он. 

По мнению Витренко, в Киеве по-прежнему ожидают, что «Северный поток - 2» никогда не заработает, а договоренности по энергетической безопасности Украины будут реализованы до ухода Меркель с поста канцлера ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал Джо Байдена и Ангелу Меркель за отсутствие конкретики по «Северному потоку - 2».

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