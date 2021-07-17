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Врач объяснила, почему в пандемию стоит отказаться от шашлыка

Анна Назайкина
11:05 17.07.2021
В такой период также лучше воздержаться от соленых и острых блюд, заявила специалист.
Врач объяснила, почему в пандемию стоит отказаться от шашлыка
© Фото: Юлия Зяблова, Pixabay
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В период жаркой погоды и пандемии коронавируса лучше не употреблять шашлык и наваристые бульоны. О том, почему в данный момент лучше отказаться от такой пищи, в беседе с Urа.ru рассказала заведующая отделением аллергологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», аллерголог, диетолог, доктор медицинских наук Вера Ревякина.

«Самое главное, чтобы не было жареных шашлыков, которые сейчас на природе готовят. Это очень тяжелая пища, особенно в условиях жары и пандемии. Но кусочек сала можно употребить, особенно за завтраком, небольшой пласт», — рассказала врач.

Как объяснила специалист, эти блюда могут вызывать раздражение слизистой оболочки, что приведет к воспалительным процессам. Таким образом повышается вероятность проникновения вирусов в организм. Кроме того, рекомендуется временно не употреблять соленые и острые блюда.

Ранее диетолог Маргарита Макуха объяснила, как часто нужно пить воду в жару.

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