Врач объяснила, почему в пандемию стоит отказаться от шашлыка

В период жаркой погоды и пандемии коронавируса лучше не употреблять шашлык и наваристые бульоны. О том, почему в данный момент лучше отказаться от такой пищи, в беседе с Urа.ru рассказала заведующая отделением аллергологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», аллерголог, диетолог, доктор медицинских наук Вера Ревякина.

«Самое главное, чтобы не было жареных шашлыков, которые сейчас на природе готовят. Это очень тяжелая пища, особенно в условиях жары и пандемии. Но кусочек сала можно употребить, особенно за завтраком, небольшой пласт», — рассказала врач.

Как объяснила специалист, эти блюда могут вызывать раздражение слизистой оболочки, что приведет к воспалительным процессам. Таким образом повышается вероятность проникновения вирусов в организм. Кроме того, рекомендуется временно не употреблять соленые и острые блюда.

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