Боярский ответил на сообщения о своей госпитализации
Ранее в СМИ появилась информация, что актера госпитализировали с COVID-19 в Боткинскую больницу Петербурга.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Известный советский и российский актер Михаил Боярский опроверг новость о своей госпитализации из-за коронавируса.
«У вас неверные сведения», - заявил артист в разговоре со «Звездой» .
Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал информацию о том, что Боярский якобы заболел коронавирусом и три дня назад его госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.