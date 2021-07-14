В стране и мире Боярский ответил на сообщения о своей госпитализации Олеся Степакова Ранее в СМИ появилась информация, что актера госпитализировали с COVID-19 в Боткинскую больницу Петербурга. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Известный советский и российский актер Михаил Боярский опроверг новость о своей госпитализации из-за коронавируса. «У вас неверные сведения», - заявил артист в разговоре со «Звездой» . Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал информацию о том, что Боярский якобы заболел коронавирусом и три дня назад его госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика