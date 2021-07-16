Под Ростовом задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса
В результате инцидента одна женщина скончалась, две другие пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Подозреваемого задержали на кладбище города Азова», - рассказал собеседник агентства.
Напомним, что инцидент произошел в четверг, 15 июля, в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов - село Круглое. Мужчина нанес ножом ранения трем пассажиркам. В результате 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия, две женщины 61 года и 55 лет доставлены в медицинское учреждение.