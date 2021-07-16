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Под Ростовом задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса

Анна Назайкина
09:08 16.07.2021
В результате инцидента одна женщина скончалась, две другие пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Под Ростовом задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Подозреваемого задержали на кладбище города Азова», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что инцидент произошел в четверг, 15 июля, в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов - село Круглое. Мужчина нанес ножом ранения трем пассажиркам. В результате 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия, две женщины 61 года и 55 лет доставлены в медицинское учреждение.

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