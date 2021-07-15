В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

В Ростовской области пассажир рейсового автобуса напал на людей.

По сообщениям СМИ, мужчина выхватил нож и ранил троих человек - двух пассажиров и водителя. Подчеркивается, что одна женщина позднее скончалась.

На данный момент, как уточняется, преступника ищут. Мужчина сбежал сразу после нападения.

«На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление», - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России.

По последним данным МВД России по Азовскому району, разыскивается мужчина 1970 года рождения. Он, по предварительным данным, беспричинно нанес ножевые ранения пассажирам автобуса, который двигался по автодороге Азов-Круглое.

Предположительно, мужчина передвигается по городу Азову.

На днях в Грозном мужчина напал с ножом на полицейских, которые несли службу на стационарном посту. Он был ранен огнем из табельного оружия. Позже стало известно, что нападавший от полученных ранений скончался.