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В Кремле рассказали о планах Путина на МАКС-2021

Тимур Шерзад
12:41 15.07.2021
Согласно словам пресс-секретарям президента России, просмотр демонстрационных полетов со стороны главы государства - сложившаяся традиция.
В Кремле рассказали о планах Путина на МАКС-2021
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин, следуя традиции, посмотрит демонстрационные полеты на авиасалоне МАКС-2021. 

«Пока я точно программу не знаю, но, наверное, традиционно президент полеты посмотрит. Полеты президент традиционно смотрит на МАКС, думаю, это будет и на этот раз», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Ранее сообщалось, что на авиасалоне МАКС-2021 представят совершенно новый военный самолет. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха. 

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