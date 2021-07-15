ОПК В Кремле рассказали о планах Путина на МАКС-2021 Тимур Шерзад Согласно словам пресс-секретарям президента России, просмотр демонстрационных полетов со стороны главы государства - сложившаяся традиция. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Владимир Путин, следуя традиции, посмотрит демонстрационные полеты на авиасалоне МАКС-2021. «Пока я точно программу не знаю, но, наверное, традиционно президент полеты посмотрит. Полеты президент традиционно смотрит на МАКС, думаю, это будет и на этот раз», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что на авиасалоне МАКС-2021 представят совершенно новый военный самолет. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика