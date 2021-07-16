«Король андеграунда»: Сергей Мазаев о творчестве Петра Мамонова

Петр Мамонов был одним из флагманов русского рок-н-рола, королем андеграунда и великим актером. Воспоминаниями об артисте поделился со «Звездой» музыкант, певец, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

«Появление Петра Мамонова в художественном кино, в прокате, это было, конечно, знаковое событие … абсолютный адеграунд. Совершенно не филармонический стиль, совершенно самобытная, самостильная группа – настоящая рок-н-рольная сатира. Музыка там играла не самую главную роль. Там главную роль играла позиция социальная. Вот это был настоящий рок. Поэтому, “Звуки Му” были одними из самых главных королей андеграунда того времени. Петр Мамонов был каким-то особым человеком, с особым положением. Это был великий актер», – рассказал Мазаев.

По его словам, Мамонов был по-своему абсолютно своеобразным и совершенно неподражаемым артистом и очень образно вел себя на сцене во время концертов.

«Он очень образно себя вел, он был образ на сцене, он не просто вокалировал. Это был образ», – подчеркнул он.

Мамонов был одним из «отцов-основателей» русского рок-движения, добавил Мазаев.

Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Он был госпитализирован с COVID-19 в конце июня. Состояние артиста ухудшалось, врачи вынуждены были перевести его на ИВЛ и ввести в медикаментозную кому. К сожалению, после двух недель борьбы за жизнь Мамонов скончался.

Актер и музыкант Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Также Мамонов является основателем и солистом группы «Звуки Му».