В России резко подорожали бананы

Цены на бананы в России цены обновили пятилетний максимум и достигли уровня 2016 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Резко дорожать бананы начали в феврале. Тогда цена 1 килограмма выросла до 86,7 рублей, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020. Пика цены достигли в апреле — 89,3 рубля за один килограмм.

По мнению экспертов, такое резкое подорожание связано со сложностями в логистике, наценками посредников и ослаблением рубля. Помимо этого, на стоимость повлияла пандемия COVID-19, так как импортеры несут дополнительные затраты из-за соблюдения повышенных санитарных мер.

В конце июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на продовольствие происходит везде, не только в России, мировые индексы на продукты питания находятся на самом высоком уровне за последние десять лет. По словам главы РФ, внутренние объемы потребления овощей и фруктов превышают возможности российского производства.