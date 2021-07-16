Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления

Людям с повышенным давлением следует внимательно относиться к своему рациону и включать в него особые продукты. О таких продуктах рассказала врач-кардиолог Валентина Байдина.

Эксперт напомнила, что сам факт высокого давления говорит о том, что сосуды сужены – то есть следует употреблять продукты, в которых есть сосудорасширяющие вещества. Одним из самых эффективных является молочная кислота. Она содержится в кефире, твороге, варенце и ряженке. Достаточного одного стакана в день, чтобы стабилизировать давление.

Самым полезным напитком для гипертоников является красный чай каркаде. В нем много витамина С и антиоксидантов – они помогают расширять сосуды. Также полезны кокосовая вода и какао, содержащий калий. Всего 200 миллилитров натурального какао уже дают заметный эффект.

«К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному"», - цитирует кардиолога РИА Новости.

По мнению врача, гипертоникам также стоит обратить внимание на чеснок. В нем содержится аллицин – вещество из группы эфиров, которое расслабляет стенки сосудов. Также следует включать в рацион шпинат, петрушку и укроп. Кардиолог напомнила, что правильное меню – мера для поддержки здоровья, а для лечения и снижения давления необходимо принимать препараты, выписанные врачом.

Ранее кардиолог Владимир Хорошев высказался о пользе регулярного употребления кофе. Эксперт отметил, что стоит ограничиться двумя-тремя порциями напитка в день. В такой дозировке кофе, помимо известного тонизирующего эффекта, оказывает благотворное влияние на иммунную систему.