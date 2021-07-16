На Украине начали действовать новые нормы закона о госязыке

На Украине с 16 июля вступают в силу новые нормы закона о государственном языке. Согласно им все концерты, шоу, другие культурные и зрелищные мероприятия следует вести исключительно на украинском языке. Это требование также распространяется касается на экскурсионную и туристическую деятельность. Только на украинском должны быть и афиши, объявления, постеры, буклеты, другие информационные материалы, в том числе аудиовизуальные – в том числе и в музеях. Все иностранные фильмы должны быть дублированными. Показ лент на иных языках, с субтитрами, разрешен, если количество таких сеансов в кинотеатре не превышает 10 %.

В книжных магазинах не менее половины книг должно быть на украинском. Госслужащим, в том числе прокурорам, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, и даже президенту придется сдавать экзамен по украинскому языку. Тест по нему – это обязательное условие для получения украинского гражданства.

В Москве считают, что такая насильственная мера украинизация опасна. В понедельник сайт Кремля опубликовал аналитическую статью Владимира Путина, в которой он подробно изложил, к чему может привести принуждение украинцев отказаться от русского языка. При этом Путин еще раз подчеркнул: русские и украинцы - один народ.

«Россия никогда не была и не будет «Анти-Украиной». А какой быть Украине – решать ее гражданам», – заявил российский лидер.

Парламент Украины в апреле 2019 года и принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», запретив официальным лицами и государственным СМИ говорить и осуществлять вещание на русском языке.