Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине начали действовать новые нормы закона о госязыке

Олеся Степакова
07:18 16.07.2021
Они коснутся киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и введения экзаменов на уровень владения языком.
На Украине начали действовать новые нормы закона о госязыке
© Фото: Алексей Фурман, РИА Новости
Читайте нас на:

На Украине с 16 июля вступают в силу новые нормы закона о государственном языке. Согласно им все концерты, шоу, другие культурные и зрелищные мероприятия следует вести исключительно на украинском языке. Это требование также распространяется касается на экскурсионную и туристическую деятельность. Только на украинском должны быть и афиши, объявления, постеры, буклеты, другие информационные материалы, в том числе аудиовизуальные – в том числе и в музеях. Все иностранные фильмы должны быть дублированными. Показ лент на иных языках, с субтитрами, разрешен, если количество таких сеансов в кинотеатре не превышает 10 %.

В книжных магазинах не менее половины книг должно быть на украинском. Госслужащим, в том числе прокурорам, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, и даже президенту придется сдавать экзамен по украинскому языку. Тест по нему – это обязательное условие для получения украинского гражданства.

В Москве считают, что такая насильственная мера украинизация опасна. В понедельник сайт Кремля опубликовал аналитическую статью Владимира Путина, в которой он подробно изложил, к чему может привести принуждение украинцев отказаться от русского языка. При этом Путин еще раз подчеркнул: русские и украинцы - один народ.

«Россия никогда не была и не будет «Анти-Украиной». А какой быть Украине – решать ее гражданам», – заявил российский лидер.

Парламент Украины в апреле 2019 года и принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», запретив официальным лицами и государственным СМИ говорить и осуществлять вещание на русском языке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:47 В стране и мире
Танцы и фаер-шоу: как в Киеве отметили отставку Авакова
06:00 Армия
Видео
Миротворцы РФ обеспечили безопасный сбор пшеницы в Карабахе
05:10 Армия
Видео
Интеллектуальный фонд: выпускники научных рот продолжат службу в технополисе «ЭРА»
04:04 ОПК
Ростех создаст двигатель шестого поколения для боевой авиации
01:33 В стране и мире
Меркель заявила о различии в позициях Германии и США по «Северному потоку-2»
Популярное
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Биохимик назвала опасную для питья воду
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.