Единство народов и проект «Анти-Россия»: как Путин ответил на вопросы о своей статье об Украине

Накануне Владимир Путин подробно объяснил выводы своей недавней публикации об отношениях России и Украины. Президент прошелся по ключевым темам - как устроена украинская власть и почему даже те политики, которые выступают за дружественные отношения с Россией, не могут добиться изменений.

«Русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории - вот что происходит. И в том числе это было одним из триггеров к появлению этой статьи», - считает глава государства.

Статья Владимира Путина об отношениях России и Украины - не предмет споров. Это факты и аналитика. Но президент все равно отвечает на все вопросы о содержании. Почти получасового интервью достаточно, чтобы трезво взглянуть на действия тех, кто работает против России чужими руками.

«Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти. Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но знаете, так же как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, , каждого, ограничена свободой других людей. То же самое касается и государств», - заявил Путин.

Несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский так и заявил: Украина идет своим путем. Игнорировать то, как этот путь прокладывается, невозможно. Закон об «очищении власти», атака на русский язык и, наконец, недавно принятый закон о коренных народах, не включающих в их число русских.

«Складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту “Анти-Россия”», - считает Путин.

Реальное положение можно оценить, только зная исторический контекст. Современная Украина - детище советской эпохи - преимущественно создавалась за счет России.

«Самая опасная “мина замедленного действия” - это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны», - сказал глава государства.

Россия признала новые геополитические реалии и во многом помогла Украине. Но сегодня там нет места политическим силам, которые выступили бы за восстановление отношений. Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука продолжают держать под домашним арестом из-за подозрения в госизмене.

«Судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком», - подчеркнул российский президент.

Шансов на легальную политическую работу на Украине не остается. И опять же - без погружения в историю не оценить ни масштаба, ни причин поступков тех, кто находится у власти.

«Началось это давно, еще в Средние века, и продолжается сегодня: берут на вооружение вот эти старые заготовки. Все новое - это хорошо забытое старое. Цель-то простая, я же там пишу: разделяй и властвуй. Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России - просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», - считает глава государства.

Владимир Путин заявил, что Россия не преследует цели вмешиваться во внешнеполитическую жизнь соседей, однако сказал, что действия других стран не должны создавать проблем для нас самих. А вот нынешняя ситуация в руководстве Украины, по словам главы государства, представляет настоящую угрозу для РФ. Речь, в частности, о том, как Киев ведет себя на военно-политической арене. Это касается недавних учений НАТО в Черном море. Путин оценивает все происходящее как военное освоение территории Украины.

«И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это же не Украина делает. Это территория Украины, этих людей используют таким образом. И очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», - заявил президент РФ.

Москва все же выбирает курс на построение стабильных отношений. Триединство русского, украинского, белорусского народа, уверен Владимир Путин, сильнее внешнеполитических обстоятельств. Оно никуда не исчезнет.

«С президентом Белоруссии разговаривал на этот счет, он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнер допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский? Это идет прямо, знаете, на автомате, от души, от сердца, понятно. И на Украине таких людей миллионы. Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», - считает российский лидер.

Сложные отношения между странами не влияют и на выполнение обязательств, которые взяла на себя Россия. Так, через территорию Украины не прекращается транзит газа. Но ценность связей двух стран не определить экономическими показателями.

«Здесь речь не о пересечении наших путей, а во взаимосвязи и переплетении судеб миллионов людей, которые проживают на территории сегодняшней Украины и сегодняшней России. Это исторические переплетения, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками», - сказал президент РФ.

Спорить со статьей об отношениях России и Украины сложно. Владимир Путин назвал статью честной, а тем, кто хотел бы подискутировать, посоветовал сначала все внимательно прочитать и изучить.