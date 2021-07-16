Ученые разработали нанокапсулы для захвата и нейтрализации вирусов

Ученые из США и Германии разработали наноловушки, которые способны задерживать и поглощать вирусы, в том числе и COVID-19. Наночастицы созданы из генетического материала в виде трехмерных треугольных пластин ДНК. Их протестировали против гепатита и других заболеваний в клеточных культурах. Как показали результаты, вирусы в культурах клеток надежно блокируются. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

«Ни один из объектов, которые мы создали с использованием технологии ДНК-оригами в то время, не смог бы охватить целый вирус — они были просто слишком малы. Создание стабильных полых тел такого размера было огромной проблемой», – сообщил руководителяь исследования профессор Хендрик Дитц.

Существует вероятность, что эта технология поможет и против коронавирусной инфекции, сообщили в междисциплинарная исследовательская группа Мюнхенского технического университета. На следующих этапах исследования ученые планируют проверить данную разработку сначала на мышах, а затем и на людях.

Ранее австралийские биологи разработали новый способ подавления размножения вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Репликация коронавируса останавливается при помощи инструментов генной инженерии.