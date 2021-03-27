Минобрнауки РФ может изменить правила поступления в вузы

При поступлении в российские вузы абитуриенты получат возможность набрать дополнительные баллы при наличии серебряного или бронзового знак отличия ГТО, ранее «бонусы» начислялись только за золотые значки. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Министерства науки и высшего образования РФ.

«Абитуриенты вузов могут получить дополнительные баллы за наличие не только золотого знака отличия ГТО, как прежде, но также серебряного и бронзового. Это установлено приказом Минобрнауки, который вступает в силу 27 марта», — сообщает издание.

Уточняется, что значки «Готов к труду и обороне» должны быть выданы за выполнение нормативов той возрастной группы, к которой относится абитуриент в текущем году.

Сообщается, что за наличие значка ГТО вуз должен начислять не менее двух дополнительных баллов, при этом другие достижения учебные заведения будут оценивать по своему усмотрению. Суммарно дополнительных баллов может быть начислено не более десяти.