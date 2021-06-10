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Помощь мирным землям: как миротворцы РФ обеспечивают безопасность сельскохозяйственных работ в Карабахе

Анна Берестовая
05:55 10.06.2021
Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности местных жителей при проведении сельскохозяйственных работ в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. В Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента ежедневно поступают заявки на обеспечение безопасности от жителей населенных пунктов, находящихся вблизи лини разграничения сторон.

Так, представители села Чартар Мартунинского района обратились в Центр гуманитарного реагирования с целью обеспечения безопасности при проведении работ на полях.

«С сегодняшнего дня и в течении последующей недели обеспечиваем безопасность при проведении сельскохозяйственных работ», - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Александр Васильев.

Также местные жители создают минерализованные полосы, с целью предотвращения пала травы, защиты полей и населенных пунктов от пожаров.

«Благодаря российским воинам, что приехали нас охранять, люди могут здесь работать. Спасибо большое, что помогаете нам», - сказал местный житель села Чартар Хачик Хачатрян.

Помимо этого российскими миротворцами проводится работа по очистке местности от взрывоопасных предметов. Так, с 23 ноября 2020 года инженерно-саперными подразделениями гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищены 2 123 гектара территории и более 650 километров дорог, а также обнаружено и обезврежено 25 613 взрывоопасных предметов.

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