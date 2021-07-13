Доступно каждому: врач назвал способ выбрать лучшую питьевую воду

Многие люди употребляют бутилированную минеральную воду, однако не все задумываются, насколько она им подходит. Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik назвал точный метод определения качества питьевой воды.

По словам врача, вода для ежедневного употребления должна быть функциональной, то есть нести в себе определенное количество микроэлементов и минералов. Частое употребление дистиллированной воды может принести проблемы, так как приведет организм к недостатку необходимых солей.

«Поэтому вода должна быть минерализована, но степень минерализации зависит от того, лечебная это вода, столовая или обычная», - отметил эксперт.

Врач также напомнил, что даже вода одного бренда может отличаться друг от друга в зависимости от региона. К примеру, партии, идущие в Москву, могут разливать из одного источника, а в другие регионы – из других.

Однако определить наиболее полезную и подходящую воду не удастся без помощи лабораторного исследования. По словам эксперта, если вы хотите выбрать качественную воду, нужно приобрести три-четыре бутылки воды, которые вы часто пьете, разлить в емкости без надписей и отдать на экспертизу в санэпидемстанцию.

По итогам анализа можно выбрать самую лучшую воду из тех, которые выпускаются в вашем районе, подчеркнул врач. Он также добавил, что подобная экспертиза стоит недорого и доступна каждому.