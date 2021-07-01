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Разминирование полей: российские миротворцы обезопасили сельхозработы в Карабахе

Анна Касаткина
06:42 01.07.2021
Жители села Шош заготавливают сено для домашнего скота и скашивают траву.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы обеспечивают безопасность сельхозработ в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. В частности, угодья проверили на наличие взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

«Обеспечение безопасности сельхозработ проходит в Аскеранском районе. Обрабатываемых полей в районе много, и они находятся в зоне разграничения», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Игорь Сергеев.

Жители села Шош заготавливают на полях сено для домашнего скота, а также скашивают траву, чтобы не допустить ее пала. Сельскохозяйственные угодья проверены на наличие взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов российскими саперами.

Ранее сообщалось, что миротворцы сопроводили 150 паломников в монастыри Амарас и Ганзасар из города Степанакерт.

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