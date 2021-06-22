Миротворцы РФ сопроводили 150 паломников в монастыри Амарас и Ганзасар в Карабахе
Российские миротворцы сопроводили 150 паломников в христианские монастыри на территории Нагорного Карабаха.
© Фото: Минобороны РФ
Миротворцы Российской Федерации продолжают оказывать помощь на территории Нагорного Карабаха для восстановления мирной жизни населения. Так, военнослужащие миротворческого контингента сопровождают посетителей в христианские монастыри.
Центром гуманитарного реагирования за стуки была обеспечена безопасность посещения монастырей Амарас и Ганзасар 150 паломниками из города Степанакерт. Сопровождение также производилось в обратном направлении.