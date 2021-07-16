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В Муроме определились финалисты конкурса понтонеров «Открытая вода»

Ян Брацкий
05:00 16.07.2021
Всего в турнире задействованы более 1200 военнослужащих и 600 единиц инженерной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На реке Ока в городе Муром Владимирской области состоялись полуфинальные состязания Всеармейского этапа соревнований понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».

В соревновании приняли участие девять команд понтонно-переправочных подразделений центрального подчинения, четырех военных округов и Северного флота. Всего в турнире задействованы более 1200 военнослужащих и 600 единиц инженерной техники.

В ходе соревнований понтонно-переправочные подразделения преодолевали водную преграду на скорость путем форсирования с помощью плавающих транспортеров ПТС-2 и наводили переправы с применением понтонных парков.

Соревнования проходили в шесть этапов. На первом этапе проводилась инженерная разведка, в ходе которой саперное отделение на надувной лодке отражало нападение противника, огибая препятствия на воде и преодолев водную преграду проводили разминирование противоположного берега.

На следующих этапах команды осуществляли десантную переправу с применением плавающего транспортера ПТС-2  и оборудовали паромные переправы с применением паромно-мостовых машин ПММ-2М. На завершающем этапе команды оборудовали взводный паром и осуществили переброску тяжелой военной техники.

Финал соревнований пройдет 23 июля в нем примут участие лучшие четыре команды понтонных подразделений из Владимирской области, Республики Башкортостан и Ростовской области. Победитель получит право представлять сборную команды Вооруженных сил Российской Федерации на Международном этапе «АрМИ-2021», где встретятся с командой из Республики Беларусь.

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