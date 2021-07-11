Зрелище на Оке: в Муроме стартовал Всеармейский этап конкурса «Открытая вода»

Экзамен профессионального мастерства предстоит сдать военным инженерам в Муроме - там стартовал Всеармейский этап конкурса понтонеров «Открытая вода». Представителям команд предстоит форсировать Оку. С одного берега на другой - участок весьма широкий - надо переправить разнообразную боевую технику, а также личный состав.

После принятия доклада о готовности начинается объезд парадных расчетов. Военнослужащие понтонно-мостовых бригад приветствуют начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации - Юрия Ставицкого.

Один из самых зрелищных конкурсов армейских международных игр - «Открытая вода» традиционно пройдет на вантовом полигоне под Муромом. Командам предстоит перебросить через реку военную и специальную технику. Ширина водной артерии в этом районе почти 500 метров. Всеармейский конкурс можно в какой-то степени назвать финальным аккордом боевой подготовки военнослужащих этого рода войск.

«На реке не побалуешься особенно и люди, которые решают эти задачи – смелые. Тут специалист должен подготовленный быть», - отметил начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации Юрий Ставицкий.

Вся мощь инженерных войск будет продемонстрирована на нескольких этапах. Первыми через реку переправят разведчиков, затем на плавающих транспортерах пойдут минометчики. Следом свою задачу выполнят экипажи паромно-мостовых машин. Их задача – доставить на противоположный берег Оки груженые боеприпасами автомобили, танки и тяжелую гусеничную технику.

За звание лучшего понтонно-переправочного подразделения в этом году борется рекордное количество команд – девять. Четыре от Западного военного округа. Две от Центрального и по одной команде от остальных округов. В каждой команде по 60 человек личного состава и более 35 единиц военной и специальной техники.

«Мы заканчиваем перевооружение на новый парк ПП-2005, поэтому все сейчас будут участвовать на новой технике», - рассказал начальник отдела боевой подготовки УНИВ ВС РФ Владислав Верясов.

По результатам команда-победитель поборется с понтонерами из Белоруссии уже на международном этапе конкурса, который нас ждет в начале сентября.