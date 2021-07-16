Расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили позиции «врага» на учениях под Курском

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали интенсивные маневренные действия с электронными пусками в рамках тактико-специальных учений в Курской области.

Ракетчики совершили механизированный марш протяженностью свыше 50 километров и приступили к оперативному приведению транспортно-заряжающих машин и самоходных пусковых установок из походного положения в боевое, перегрузке баллистических и крылатых ракет, маскировке огневых позиций и организации устойчивой связи.

По завершению подготовительных действий, военнослужащие совершили электронные пуски по командным пунктам условного противника. Ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО полностью перевооружилась с ТРК «Точка-У» на ОТРК «Искандер-М» в середине 2020 года, после чего приступила к интенсивным учебным и боевым задачам. По итогам прошлого года бригада признана лучшим ракетным соединением Вооруженных Сил РФ.