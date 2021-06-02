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Ивановские «Искандеры» танковой армии ЗВО подняты по тревоге

Тимур Шерзад
15:07 02.06.2021
Тревога оказалось учебной. В ходе проверки будут отработаны ракетные удары по группировке войск, отдельным наземным целям и инфраструктурным объектам.
Ивановские «Искандеры» танковой армии ЗВО подняты по тревоге
© Фото: Минобороны России
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Ракетная бригада танковой армии ЗВО, располагающая оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», поднята по учебной тревоге.

Расчеты «Искандеров» совершают марш. Завершив его, они оборудуют огневые позиции и заступят на боевое дежурство в назначенном районе. Военнослужащим предстоит выполнить одиночные и групповые условные пуски по мишеням, имитирующим штабы и командные пункты неприятеля, а также вражеские пусковые установки. 

После этого будут отработаны ракетные удары по группировке войск, отдельным наземным целям и инфраструктурным объектам. Командованием будет оценено выполнение нормативов подготовки, слаженность действий и способность расчетов оперативно решать боевые задачи.  

Всего в проверке задействовано более трехсот пятидесяти военнослужащих и трех десятков единиц техники и вооружения. 

  

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