Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило долгосрочные рейтинги России на уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. Как отмечается в документе, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России был сохранен на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом, пишет ТАСС.

Ранее в агентстве предрекли возобновление роста национальной экономики в 2021 году. Ее диверсификация, высокий спрос со стороны потребителей, а также большие объемы инвестиций в развитие инфраструктуры будут способствовать дальнейшему развитию предпринимательской и экономической активности.

Moody’s - международное рейтинговое агентство, аналитики которого занимаются присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализами рисков. Наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.