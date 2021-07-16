Адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу на приговор

Защита осужденного актера Михаила Ефремова направила жалобу на приговор во второй кассационный суд. В настоящее время Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, виновным в совершении которого его признал Пресненский суд столицы.

«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата ее рассмотрения пока не назначена», - приводит ТАСС заявление пресс-службы суда.

Адвокаты актера отмечают, что он полностью возместил моральный ущерб пострадавшей стороне, искренне раскаялся в содеянном и имеет ряд поощрений за достойное поведение и работу в колонии. Кроме того, юристы указывают на плохое состояние здоровья Ефремова и просят перевести его в колонию-поселение. Прокуратура и потерпевшие с такой постановкой вопроса не согласны.

Михаил Ефремов отбывает наказание в виде 7,5 лет за ДТП, в котором по его вине погиб курьер Сергей Захаров. Трагедия произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце. Ефремов на своем джипе протаранил иномарку на встречной полосе. Водитель погиб.