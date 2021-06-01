Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Общественной палате России предложили комплекс мер поддержки многодетных семей

Ян Брацкий
03:30 01.06.2021
Общественники предложили назначить многодетным родителям дополнительные выплаты и снизить возраст их выхода на пенсию.
В Общественной палате России предложили комплекс мер поддержки многодетных семей
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Многодетные семьи в России смогут рассчитывать на целый ряд мер поддержки. Соответствующие предложения разработали эксперты Общественной палаты России. Письмо с предложениями они отправили в правительство.

Среди инициатив общественников внедрение отцовского капитала, его сумма составит 639,4 тысячи рублей. Рассчитывать на него глава семейства сможет после рождения третьего ребенка.

В Общественной палате также предложили сделать меры поддержки ежемесячными и предусмотреть выплаты в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка вплоть до достижения им совершеннолетнего возраста. Семьи с пятью детьми предложено освободить от налога НДФЛ, либо снизить его ставку при появлении на свет новых детей, пишет РИА Новости.

В будущем детей из многодетных семей предложено бесплатно учить на условиях целевого контракта. Кроме того, такие семьи могут освободить от уплаты налогов на единственное имущество.

Государству предложено оказать поддержку многодетным семьям при планировании отдыха и снизить возраст выхода на пенсию многодетным отцам на один год за каждого ребенка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:40 В стране и мире
Видео
В Петропавловске-Камчатском полыхает здание школы: видео
01:13 В стране и мире
Новые законы: что изменится в жизни россиян с наступлением лета
22:38 Спорт
Досрочный выход в плей-офф: Россия победила Швецию на ЧМ по хоккею
23:26 В стране и мире
Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией
00:45 Армия
Видео
На страже холодных морей: Северному флоту исполнилось 288 лет
Популярное
Юрист назвал фразу, которой можно обезоружить телефонных мошенников
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.