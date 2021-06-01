В Общественной палате России предложили комплекс мер поддержки многодетных семей

Многодетные семьи в России смогут рассчитывать на целый ряд мер поддержки. Соответствующие предложения разработали эксперты Общественной палаты России. Письмо с предложениями они отправили в правительство.

Среди инициатив общественников внедрение отцовского капитала, его сумма составит 639,4 тысячи рублей. Рассчитывать на него глава семейства сможет после рождения третьего ребенка.

В Общественной палате также предложили сделать меры поддержки ежемесячными и предусмотреть выплаты в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка вплоть до достижения им совершеннолетнего возраста. Семьи с пятью детьми предложено освободить от налога НДФЛ, либо снизить его ставку при появлении на свет новых детей, пишет РИА Новости.

В будущем детей из многодетных семей предложено бесплатно учить на условиях целевого контракта. Кроме того, такие семьи могут освободить от уплаты налогов на единственное имущество.

Государству предложено оказать поддержку многодетным семьям при планировании отдыха и снизить возраст выхода на пенсию многодетным отцам на один год за каждого ребенка.