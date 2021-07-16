«Беспрецедентная высота в стратегическом партнерстве»: Лавров опубликовал статью об отношениях РФ и КНР

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в стратегическом партнерстве РФ и Китая достигнута беспрецедентная высота. Свои мысли глава ведомства изложил в статье, опубликованной в китайской газете «Жэньминь Жибао».

«Отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», - цитирует сайт МИД РФ статью Лаврова.

Статья была написана к значимой дате – двадцатилетию со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Как отметил министр, основные положения этого акта стали основой для сотен документов, которые регулируют отношения двух стран и позволяют эффективно развивать их.

«Базовый российско-китайский договор позволяет и дальше развивать наше стратегическое партнёрство в гармонии с меняющимися реалиями новой эпохи», - говорится в статье.

В июне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сегодня объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы сотрудничества между Россией и Китаем.