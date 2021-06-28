Путин и Си Цзиньпин продлили российско-китайский договор о добрососедстве и дружбе
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Путин и Си Цзиньпин продлили российско-китайский договор о добрососедстве и дружбе
© Фото: пресс-служба президента РФ
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