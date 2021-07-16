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Более тысячи бойцов спецподразделений ЦВО подняты по учебной тревоге в Сибири

Ян Брацкий
03:00 16.07.2021
К проверке привлечены свыше тысячи человек личного состава и около 200 единиц военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более тысячи военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках комплексной тренировки по боевой готовности в Сибири.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия согласно алгоритму подъема по тревоге, совершили марш на штатной технике в назначенный район, развернули полевые пункты управления и узлы связи.

Особое внимание было уделено маскировке военных объектов, позиций личного состава и техники, а также организации несения боевых дежурств и охранения военных объектов.

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