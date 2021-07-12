Скрыто и эффективно: кадры зачистки спецназом леса от «противника» под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях под Самарой обезвредили условного противника, планирующего провести диверсии на важных военных объектах.

По замыслу, военнослужащие провели разведку местности, определив численность, состав и вооружение противника. Разведгруппы совершили скрытный марш в указанный район и организовали засаду.

Когда автомобиль незаконных вооруженных формирований подошел к месту засады, личный состав подорвал его и уничтожил бандгруппу, используя автоматы АК-74, снайперские винтовки ВСС, пулеметы «Печенег», и захватил сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба.

Учения прошли на полигоне Новая Бинарадка, в них приняли участие более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.