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«Крайне напряженная»: Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Анна Касаткина
21:21 16.07.2021
Темпы распространения инфекции тем не менее замедлились, отметил министр.
«Крайне напряженная»: Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мурашко, в эпидемиологический процесс не все регионы попали одновременно. Благодаря этому каждый субъект и каждый населенный пункт может принять меры, чтобы избежать распространения инфекции.

Мурашко добавил, что на сегодняшний день в стране под пациентов с коронавирусом зарезервированы 18% коек.

В Москве и Подмосковье с 19 июля будут ослаблены антиковидные ограничения. Так, рестораны, кафе и другие заведения общепита можно будет посещать без QR-кода.

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