«Летчиков учат всю жизнь»: эксперт объяснил, как экипажу Ан-28 удалось спасти пассажиров

Пилоты учатся всю свою жизнь и практически все нештатные ситуации отрабатываются ими на тренажерах. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя аварийную посадку Ан-28 в Томской области.

«Летчиков всю жизнь учат, и всю жизнь мы тренируемся, и практически на все случаи жизни мы должны быть натренированы. И отказы всех двигателей, и все пожары, все-все-все отказы практически. Мы на тренажерах обучаемся. Подготовка летного состава – это очень дорогой процесс и очень длительный», – пояснил он.

Самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Пилотам удалось посадить самолет и хотя воздушное судно получило серьезные повреждения, все люди на борту остались живы, у большинства – лишь легкие ссадины и ушибы.