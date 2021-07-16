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Названа предварительная причина отказа двигателей рухнувшего в тайге Ан-28

Виктория Ивашечкина
19:46 16.07.2021
В пятницу днем воздушное судно совершило жесткую посадку, в результате которого никто серьезно не пострадал.
Названа предварительная причина отказа двигателей рухнувшего в тайге Ан-28
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Двигатели самолета Ан-28, который в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку под Томском, могли отказать из-за экстраординарных климатических условий.Об этом рассказал гендиректор авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») Андрей Богданов.

«Предположение есть - экстраординарные климатические условия. Потому что с высоты взлета в Кедровом до высоты в 3 тыс. метров произошло изменение температуры более чем на 20 градусов», - отметил Богданов, передает ТАСС.

Он предположил, что произошло внезапное системное обледенение. Напомним, первый пилот Ан-28 Фарух Хасанов ранее рассказал, что у воздушного судна перед аварийной посадкой отказали оба двигателя.

В 13.00 по московскому времени у Ан-28, совершавшего полет по маршруту город Кедровый – город Томск, сработал аварийный маяк. Место жесткой посадки самолета было обнаружено в 14.36. Пассажиры серьезно не пострадали, капитан воздушного получил перелом ноги.

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