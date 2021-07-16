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Гордость Северного флота: как «Маршал Устинов» готовится к параду в День ВМФ

Виктория Ивашечкина
20:57 16.07.2021
На борту судна обновили радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В День ВМФ на Кронштадтском рейде выстроится отдельная парадная линия. В ней займут место те корабли, которым в Неве тесновато. В том числе и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Заслуженный ветеран после модернизации по-прежнему остается гордостью Северного флота. Именно он возглавил отряд кораблей, прибывших из Североморска для участия в Главном военно-морском параде.

На ходовом командном посту несут дежурство вахтенные офицеры. Штурман крейсера Константин Панов снова и снова прокладывает курс на 92,5 градуса. Это точка выхода к парадной трибуне в Кронштадте. «Маршал Устинов» пойдет в едином строю с почти двумя десятками боевых кораблей.

Специально к параду корабль приводят в порядок. Только чтобы обновить одну лишь площадку для палубного вертолета Ка-27 понадобится 25 литров зеленой краски. В штатном порядке проверяют и готовность вооружения.

«Маршал Устинов» - ветеран Северного флота. Но при этом корабль постоянно модернизируется. Кроме вооружения здесь обновили всю внутреннюю начинку, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы. Они позволяют сделать корабль невидимым для средств наведения противника.

Очередной поход за тысячи морских миль сразу после парада в Петербурге. Вместе с группой боевых кораблей Северного флота «Маршал Устинов» вернется в родную гавань Североморска.

На днях сообщалось, что на Кронштадтском рейде прошла первая дневная тренировка Главного военно-морского парада. Корабли три раза проследовали назначенным курсом в составе тактических групп, отрабатывая задачи тренировки.

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