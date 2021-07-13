В Кронштадте прошла первая дневная тренировка кораблей Главного военно-морского парада
На Кронштадтском рейде прошла первая дневная тренировка Главного военно-морского парада, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Свыше 15 боевых кораблей различных классов, среди которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Гремящий", дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов"» и "Краснодар" приняли участие в первой дневной тренировке Главного военно-морского парада в акватории рейда Кронштадта, которая состоялась сегодня в первой половине дня 13 июля», - говорится в сообщении.
Корабли три раза проследовали назначенным курсом в составе тактических групп, отрабатывая задачи тренировки. Руководитель тренировки, заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, доложил Главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову о ее проведении.
«В ближайшие дни будет продолжена постановка в назначенные точки Кронштадтского рейда кораблей, которые назначены для статического показа», - добавили в департаменте.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге будет еще более масштабным, чем предыдущие.