Армия В Кронштадте прошла первая дневная тренировка кораблей Главного военно-морского парада Андрей Аркадьев Корабли три раза проследовали назначенным курсом в составе тактических групп, отрабатывая задачи тренировки. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Кронштадтском рейде прошла первая дневная тренировка Главного военно-морского парада, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «Свыше 15 боевых кораблей различных классов, среди которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Гремящий", дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов"» и "Краснодар" приняли участие в первой дневной тренировке Главного военно-морского парада в акватории рейда Кронштадта, которая состоялась сегодня в первой половине дня 13 июля», - говорится в сообщении. Корабли три раза проследовали назначенным курсом в составе тактических групп, отрабатывая задачи тренировки. Руководитель тренировки, заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, доложил Главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову о ее проведении. «В ближайшие дни будет продолжена постановка в назначенные точки Кронштадтского рейда кораблей, которые назначены для статического показа», - добавили в департаменте. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге будет еще более масштабным, чем предыдущие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика