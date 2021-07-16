«Некогда было соображать»: второй пилот Ан-28 рассказал о жесткой посадке

Экипаж самолета Ан-28, совершая аварийную посадку, выполнял свою работу, самое главное – что все остались живы и здоровы. Об этом журналистам заявил второй пилот Фарух Хасанов.

Он подтвердил, что во время полета отказали сразу оба двигателя.

«Нам некогда было соображать, нужно было работу делать свою. Все в штатном режиме прошло, все хорошо, все живы и здоровы – самое главное», – сказал Хасанов.

Он добавил, что в причинах произошедшего должна разбираться специальная комиссия.

В 13.00 по московскому времени в пятницу у Ан-28, совершавшего полет по маршруту город Кедровый – город Томск, сработал аварийный маяк. Место жесткой посадки самолета было обнаружено в 14.36. Пассажиры серьезно не пострадали, капитан воздушного получил перелом ноги.