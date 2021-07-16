Названа сумма компенсаций пассажирам рухнувшего под Томском Ан-28
Люди получат выплаты, отдельные от страховых компенсаций.
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Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей компенсаций. Об этом сообщил генеральный директор Андрей Богданов.
«Мы приняли решение со стороны авиакомпании по 100 тысяч рублей выплатить в качестве (компенсации. – Прим.ред.) морального ущерба», – сказал он ТАСС.
По его словам, выплаты люди должны получить в понедельник. В дальнейшем, отметил Богданов, пассажиры также получат страховые выплаты.
Аварийная посадка Ан-28, летевшего из города Кедрового в Томск, произошла днем в пятницу, 16 июля. Несмотря на сильное повреждения у самолета, пассажиры серьезно не пострадали, капитан воздушного судна получил перелом ноги.