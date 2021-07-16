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В Роспотребнадзоре рассказали, как проверяют водоемы перед купальным сезоном

Виктория Ивашечкина
19:23 16.07.2021
По словам эксперта, существуют критерии оценки, почему человеку можно купаться или нельзя.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
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Завлабораторией проблем обеззараживания воды НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Камаля Кузнецова в беседе со «Звездой» рассказала об особенностях проверки состояния воды в реках в купальный сезон.

По словам эксперта, существуют определенные критерии оценки, которые объясняют, можно или нет купаться в определенном водоеме человеку.

«Мы об этом многократно говорим, чтобы обязательно перед тем, как использовать место отдыха, нужно ознакомиться с правилами купания. Они находятся на сайте Роспотребнадзора. Есть критерии оценки, почему человеку можно купаться или нельзя. И, в частности, в тех зонах, где купание запрещено, это означает, что по результатам всех проведенных лабораторных исследований водоем небезопасен для купания», - отметила Кузнецова.

Также это, по словам эксперта, может говорить о том, что в водоеме содержатся определенного рода болезнетворные микробы и другие опасные химические соединения.

«Есть ежегодные мероприятия, которые называются «ввод в эксплуатацию» на летний период водоемов для купания или получения разрешения именно в целях купания. Эти мероприятия проводятся задолго до начала купального сезона, где-то в апреле-мае. Разрешение на купание выдается в виде протокола. С периодичностью два раза в месяц исследования повторно проводятся в течение всего летнего периода. И по ним формируются многолетние данные по каждому водному объекту» - отметила Кузнецова.

Ранее врач Владимир Сергиев рассказал, чем опасно купание в диких водоемах. По словам эксперта, во многие водоемы окунаться опасно из-за риска заражения церкариозом, или зудом купальщиков.

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