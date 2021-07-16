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Чудо в тайге: как пилотом удалось спасти жизни пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28

Диана Сирази
Татьяна Салимова
18:56 16.07.2021
Люди не только выжили, но и не получили при жесткой посадке серьезных травм.
Чудо в тайге: как пилотом удалось спасти жизни пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главная тема дня - чудесное спасение пассажиров и экипажа самолета Ан-28, который совершил экстренную посадку в тайге. Все подробности того, что происходило, еще предстоит выяснить, но уже понятно - экипаж смог сделать невозможное. Пилотам удалось приземлить лайнер с отказавшим двигателем и все 19 человек на борту выжили.

На первых кадрах с места происшествия слышны взволнованные голоса пассажиров, разобрать можно только одно: «Слава Богу». Они до последнего верили и надеялись на чудо, и чудо случилось. Хотя глядя на искореженное и перевернутое брюхом вверх судно в это сложно поверить. Кабина пилотов - сплошная груда металла. Но все 15 пассажиров, в том числе двое детей, и четверо членов экипажа целы. Вокруг глухая, непроходимая тайга и болота, а самолет удалось посадить на площадке без высоких деревьев.

Мастерство пилотов помогло спасти жизни, сработали быстро и четко. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Почему судно перевернулось, объяснили специалисты.

«Это получилось при вынужденной жесткой посадке. Там болотистая местность, и, так как у самолета нет возможности пробежку сделать, и при большой скорости касания о грунт он просто-напросто переворачивается через "голову". Так сказать, кувырок делает и ложится на спину», - поясняет начальник Колпашевского филиала Сибирского РПСЦ Игорь Костиков.

Командир воздушного судна - 56-летний Анатолий Прытков - при жесткой посадке получил травму, предварительно, перелом ноги. Его напарнику, второму пилоту Фаруху Хасанову - 32 года. Фото с самолетом в соцсетях он опубликовал за несколько минут до начала полета. У остальных пассажиров - легкие ссадины и ушибы.

В экстренной ситуации экипаж сумел настолько удачно выбрать место для посадки, что рядом приземлился вертолета спасателей Ми-8. На нем людей и эвакуировали в Томск, в аэропорту их ждут медики и психологи.

Это был обычный внутрирегиональный рейс по маршруту: Кедровый - Томск. Лететь на самолете чуть больше часа. Вылет задерживался на десять часов из-за погоды. На борту - 19 человек, четыре члена экипажа. Посадка, взлет - все шло в штатном режиме. Через 29 минут Ан-28 пропал с радаров. 

Судя по сигналу, самолет находился в глухом лесу. Надежды на то, что находившиеся на борту люди живы, почти не было. Пока спасатели искали пропавшее судно над лесами, в аэропорту Томска, куда он должен был прилететь, пассажиры не находили себе места.

«Собирались лететь именно на этом самолете Ан-28. Он должен был с Кедрового прилететь в Томск. Вот мне сейчас за руль, а я боюсь. Ощущения такие: хорошо, что мы туда не полетели и уже точно не полетим по воздуху. Первый раз хотела полететь туда, чтобы сэкономить время», - рассказала одна из пассажирок.

Самолет принадлежит компании «Сибирская легкая авиация». Ан-28 - легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Ни о каких неполадках на борту экипаж не докладывал.

До 2012 года самолет находился на службе у киргизского отделения «Аэрофлота». Его сертификат летной годности действует до 30 января 2022 года. В причинах неисправности еще предстоит разбираться следствию, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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