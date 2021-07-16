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Помощь спасателей: новые кадры с места аварийной посадки Ан-28

Анна Касаткина
18:13 16.07.2021
Вертолет доставил пострадавших в ближайший населенный пункт, а затем в Томск.
© Видео: Женя Дубчак VK © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Появились новые кадры с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области. На них можно увидеть спасательную операцию на месте с привлечением вертолета Ми-8.

Как сообщили в МЧС России, спасательные работы на месте уже завершены. Вертолет доставил эвакуированных с места происшествия людей в населенный пункт Бакчар, где их предварительно осмотрели медики. В 17.00 мск борт вылетел с пострадавшими в Томск.

В 13.00 по московскому времени в пятницу у Ан-28, совершавшего полет по маршруту город Кедровый - город Томск, сработал аварийный маяк. В связи с этим в готовность привели аэромобильную группировку МЧС в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости. К поискам также привлекался ведомственный Ми-8 со спасателями на борту. Место жесткой посадки самолета было обнаружено в 14.36. Пассажиры серьезно не пострадали, капитан воздушного получил перелом ноги.

Ранее эксперт объяснил, почему во время посадки Ан-28 оказался на «спине». Самолет, по его словам, прошел через так называемое капотирование.

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