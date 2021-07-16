Помощь спасателей: новые кадры с места аварийной посадки Ан-28

Появились новые кадры с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области. На них можно увидеть спасательную операцию на месте с привлечением вертолета Ми-8.

Как сообщили в МЧС России, спасательные работы на месте уже завершены. Вертолет доставил эвакуированных с места происшествия людей в населенный пункт Бакчар, где их предварительно осмотрели медики. В 17.00 мск борт вылетел с пострадавшими в Томск.

В 13.00 по московскому времени в пятницу у Ан-28, совершавшего полет по маршруту город Кедровый - город Томск, сработал аварийный маяк. В связи с этим в готовность привели аэромобильную группировку МЧС в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости. К поискам также привлекался ведомственный Ми-8 со спасателями на борту. Место жесткой посадки самолета было обнаружено в 14.36. Пассажиры серьезно не пострадали, капитан воздушного получил перелом ноги.

Ранее эксперт объяснил, почему во время посадки Ан-28 оказался на «спине». Самолет, по его словам, прошел через так называемое капотирование.